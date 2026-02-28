 لوفتهانزا تعلق رحلاتها إلى وجهات في الشرق الأوسط - بوابة الشروق
السبت 28 فبراير 2026 12:28 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على التبرع بأعضائك بعد الوفاة؟
النتـائـج تصويت

لوفتهانزا تعلق رحلاتها إلى وجهات في الشرق الأوسط

فرانكفورت - د ب أ
نشر في: السبت 28 فبراير 2026 - 12:21 م | آخر تحديث: السبت 28 فبراير 2026 - 12:21 م

يؤثر الهجوم على إيران من جانب إسرائيل والولايات المتحدة على حركة الطيران في الشرق الأوسط.

وأعلن متحدث باسم لوفتهانزا، تعليق عدة رحلات إلى وجهات في الشرق الأوسط، مضيفا أنه لن يتم تسيير رحلات إلى تل أبيب في إسرائيل، وبيروت في لبنان، وعمان في الأردن، وأربيل في العراق، وطهران في إيران حتى 7 مارس المقبل.

وأوضح المتحدث أنه لن يتم استخدام الأجواء الجوية لكل من إسرائيل ولبنان والأردن والعراق وإيران حتى 7 مارس، مضيفا أن الرحلات من وإلى دبي وأبو ظبي لن تُسيَّر اليوم وغد الأحد.

وذكر المتحدث أنه يمكن للمسافرين المتضررين إعادة حجز رحلاتهم إلى موعد لاحق من دون رسوم أو استرداد ثمن التذكرة، معربا عن أسف الشركة للإزعاج الناتج تطورات الأوضاع، مؤكدا أن سلامة الركاب وأطقم الطيران تحظى بالأولوية القصوى للمجموعة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك