ترامب: أطلقنا عملية كبرى في إيران للقضاء على التهديدات الفورية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسميًا أن الولايات المتحدة شنت عملية كبرى ضد إيران، تهدف إلى "القضاء على التهديدات الفورية".

وصرح مسئول أمريكي لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، بأن الجيش الأمريكي يشن ضربات على أهداف عسكرية في إيران.

وفي الوقت نفسه، تستهدف إسرائيل مواقع تشمل أهداف للنظام الإيراني، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.

وقالت مصادر أمريكية لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إنها تتوقع أن تكون الضربات في إيران "أوسع بكثير" من الضربات العسكرية الأمريكية التي استهدفت المنشآت النووية في يونيو الماضي.

وأفادت تقارير إعلامية بأن المواقع التي استهدفت في طهران تشمل وزارتي المخابرات والدفاع ومكتب المرشد الأعلى علي خامنئي، ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، إلى جانب مواقع أخرى.

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في وقت سابق، أن إسرائيل نفذت ما اسماه "هجوما وقائيا" ضد إيران.

وأضاف كاتس أنه أعلن "حالة طوارئ فورية في جميع أنحاء إسرائيل"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وتابع كاتس أن تل أبيب أطلقت ضربة استباقية ضد إيران لإزالة التهديدات التي تواجه إسرائيل، على حد زعمه.