ترامب يأمر الوكالات الفيدرالية بالتوقف عن استخدام تكنولوجيا شركة ذكاء اصطناعي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه بصدد إصدار أمر لجميع الوكالات الفيدرالية بالتوقف التدريجي عن استخدام تكنولوجيا شركة أنثروبيك للذكاء الاصطناعي، بعد نزاعها العلني غير المعتاد مع البنتاجون حول سلامة الذكاء الاصطناعي.

وجاءت تصريحات ترامب قبل أكثر من ساعة بقليل من الموعد النهائي الذي حدده البنتاجون لشركة أنثروبيك للسماح بالاستخدام العسكري غير المقيد لتقنيتها للذكاء الاصطناعي، وإلا ستواجه عواقب، وذلك بعد نحو 24 ساعة من تصريح الرئيس التنفيذي للشركة داريو أمودي بأن شركته "لا يمكنها بضمير مرتاح قبول" مطالب وزارة الدفاع.

ولم ترد شركة أنثروبيك على الفور على طلب للتعليق بشأن تصريحات ترامب.