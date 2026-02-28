هشام يكن: هدفي مع إرتريا الوصول لأمم أفريقيا

أعرب هشام يكن، نجم نادي الزمالك السابق، عن سعادته بتولي مسؤولية تدريب منتخب إرتريا خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أنه وقع على عقود تدريب المنتخب بشكل رسمي، ويتطلع لتجربة جديدة تحمل الكثير من التحديات والطموحات.

وأكد يكن في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على شاشة قناة نادي الزمالك مع محمد أبو العلا أن لديه أهدافًا خاصة مع منتخب إرتريا، في مقدمتها العمل على بناء فريق قوي قادر على المنافسة والوصول إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية، مشيرًا إلى أن المنتخب يضم عددًا من اللاعبين المميزين الذين يمكن البناء عليهم لتحقيق نقلة نوعية في الأداء والنتائج.

وعلى صعيد آخر، أبدى نجم الزمالك السابق سعادته بتطور أداء الفريق الأبيض في الفترة الأخيرة، مشيدًا بالدور الذي يقوم به معتمد جمال، مؤكدًا أنه رجل المرحلة داخل القلعة البيضاء.

وأوضح أن معتمد جمال يضع مصلحة الزمالك فوق أي اعتبارات أخرى، وهو ما انعكس على حالة الاستقرار والنجاح التي ظهرت على الفريق مؤخرًا، لافتًا إلى أنه يُحسب له سرعة انسجام اللاعبين وتوظيفهم بالشكل الأمثل داخل الملعب.

وأشار يكن إلى أن وجود عناصر الخبرة مثل محمود حمدي "الونش" وأحمد فتوح وحسام عبد المجيد وعبدالله السعيد يمنح الفريق أفضلية كبيرة، لما يمتلكونه من خبرات وقدرة على صناعة الفارق في المباريات الكبرى.