 تأجيل محاكمة صانعة المحتوى نرمين طارق في اتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء - بوابة الشروق
السبت 28 فبراير 2026 4:12 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على التبرع بأعضائك بعد الوفاة؟

النتـائـج تصويت

تأجيل محاكمة صانعة المحتوى نرمين طارق في اتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء

أحمد محفوظ
نشر في: السبت 28 فبراير 2026 - 4:04 م | آخر تحديث: السبت 28 فبراير 2026 - 4:04 م

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية تأجيل محاكمة صانعة المحتوى نرمين طارق، المتهمة بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء العام عبر منصات التواصل الاجتماعي، إلى جلسة 28 مارس المقبل.

وكانت نيابة الشئون الاقتصادية بالقاهرة قد أحالت المتهمة إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية، بعد اتهامها بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وأسندت جهات التحقيق إلى نرمين طارق إنشاء وإدارة حسابات شخصية على مواقع التواصل، وبث محتوى مرئي يتضمن ألفاظًا وعبارات خادشة للحياء العام، وذلك بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية بالمخالفة لأحكام القانون.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك