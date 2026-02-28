تأجيل محاكمة صانعة المحتوى نرمين طارق في اتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية تأجيل محاكمة صانعة المحتوى نرمين طارق، المتهمة بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء العام عبر منصات التواصل الاجتماعي، إلى جلسة 28 مارس المقبل.

وكانت نيابة الشئون الاقتصادية بالقاهرة قد أحالت المتهمة إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية، بعد اتهامها بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وأسندت جهات التحقيق إلى نرمين طارق إنشاء وإدارة حسابات شخصية على مواقع التواصل، وبث محتوى مرئي يتضمن ألفاظًا وعبارات خادشة للحياء العام، وذلك بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية بالمخالفة لأحكام القانون.