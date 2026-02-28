في ظل الضربات الإسرائيلية والأمريكية على إيران، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن «ربما فقدنا قائدًا أو اثنين، لكن جميع المسؤولين تقريبًا بخير وعلى قيد الحياة».

وأضاف أن بلاده تمتلك القدرة على الدفاع عن نفسها ولا تحتاج إلى دعم من أحد، وفق ما نقل موقع «العربية.نت» الإخباري.

وأشار عراقجي، في رسالة موجهة إلى الرئيس الأمريكي، إلى أن تغيير النظام في طهران مهمة مستحيلة، معربًا عن استعداد بلاده للتوصل إلى اتفاق يضمن سلمية البرنامج النووي الإيراني. وقال: «نحن مهتمون بالتهدئة، ويجب إيقاف الهجمات أولًا، وبعدها يصبح الحديث ممكنًا».

وفي سياق متصل، ذكرت قناة «العالم» الإخبارية الإيرانية أن الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي سيلقي خطابًا خلال دقائق، وذلك بعد ساعات من استهداف قادة إيرانيين كبار، اليوم السبت، في هجمات أمريكية وإسرائيلية.

وأفادت ثلاثة مصادر لوكالة «رويترز» باغتيال وزير الدفاع الإيراني أمير نصر زاده وقائد الحرس الثوري محمد باكبور في الهجمات الإسرائيلية على إيران.

وكان مصدر مطّلع على العمليات العسكرية قد قال لـ«رويترز» إن إسرائيل تعتقد أن هجماتها أسفرت عن اغتيال عدد من كبار المسؤولين الإيرانيين.