تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مساء السبت، مقاطع فيديو ترصد إخلاء مطار الكويت جراء الاستهدافات الإيرانية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الكويت، عبد الله الراجحي، إن طائرة مسيّرة استهدفت مطار الكويت الدولي، مما أسفر عن وقوع إصابات طفيفة لعدد من العاملين، إضافة إلى أضرار مادية محدودة في مبنى الركاب (T1).

وأوضح المتحدث، في بيان مساء السبت، أن الجهات المختصة باشرت فوراً تنفيذ إجراءات الطوارئ المعتمدة، حيث جرى التعامل مع الحادث وتأمين الموقع، كما تتواصل حالياً أعمال التقييم والمعالجة وإعادة ترتيب العمليات التشغيلية وفق أعلى معايير السلامة.

وأكدت الهيئة بأن الوضع تحت السيطرة الكاملة من قبل الجهات المعنية في الدولة، وأن سلامة المسافرين والعاملين تمثل أولوية قصوى، مضيفة أنها ستوافي وسائل الإعلام بأي مستجدات فور توفرها عبر القنوات الرسمية.

وفي وقت سابق، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني وقف وإلغاء جميع الرحلات الجوية المتجهة من دولة الكويت إلى إيران حتى إشعار آخر، نظرا للأوضاع السياسية والعسكرية الراهنة التي تمر بها المنطقة، وما ترتب عليها من إغلاق كامل للأجواء الإيرانية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة عبد الله الراجحي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن «هذا القرار يأتي في إطار الحرص على أعلى معايير السلامة الجوية والتزاما بالإجراءات الدولية المتبعة في مثل هذه الظروف الاستثنائية».

وأضاف أن «بعض الرحلات الأخرى قد تتأثر أيضا نتيجة اعتماد مساراتها السابقة على عبور الأجواء الإيرانية، مما سيؤدي إلى تأخير عدد من الرحلات لحين إعادة تنظيم مسارات الطيران وضمان سلامة التشغيل».