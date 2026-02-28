بوتين يعقد اجتماعا طارئا لمجلس الأمن الروسي لبحث التصعيد مع إيران

عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اجتماعا عبر الفيديو مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي لمناقشة تطورات المواجهة بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى.

وأكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الاجتماع ركز على تقييم الوضع الراهن المرتبط بإيران، دون الإفصاح عن تفاصيل إضافية حول القرارات التي اتخذت خلال الاجتماع، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وكانت وزارة الدفاع الإسرائيلية أعلنت في وقت سابق اليوم تنفيذ هجوم استباقي على إيران بهدف إزالة التهديدات الأمنية التي تواجهها إسرائيل.

من جانبها، أفادت وكالة تسنيم الإيرانية بأن طهران تستعد للرد بقوة على الهجوم الإسرائيلي، فيما توعد إبراهيم عزيزي، رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، عبر منصة "إكس": "نهاية هذه الهجمات لم تعد بيدكم".

ويأتي هذا التصعيد بعد فشل محادثات جرت الخميس في سويسرا بين مسئولين أمريكيين وإيرانيين حول الملف النووي، في آخر محاولة دبلوماسية لتجنب اندلاع المواجهة.