اعتبر رئيس مجلس النواب الأمريكي الجمهوري مايك جونسون أن إيران باتت الآن تواجه العواقب الوخيمة لأفعالها الشريرة، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بذل كل جهد ممكن للسعي إلى حلول سلمية ودبلوماسية.

وقال جونسون في منشور على حسابه بمنصة إكس إن الرئيس ترامب وإدارته بذلا كل جهد ممكن للسعي إلى حلول سلمية ودبلوماسية"، ردا على ما وصفه بالطموحات النووية المستمرة للنظام الإيراني، ودعمه للإرهاب، وقتل الأمريكيين وحتى الإيرانيين.

وأضاف أن إيران هددت مرارا أرواح الأمريكيين من خلال تقويض مصالحنا الوطنية الأساسية، وزعزعة استقرار الشرق الأوسط بشكل ممنهج، وتعريض أمن الغرب الأوسع للخطر".

وأشار جونسون إلى أن ما يُعرف بـ"عصابة الثمانية" - وهم كبار المشرعين من الحزبين الذين يشغلون مناصب في لجان المخابرات بالكونجرس وقيادات الحزبين - قد أُحيطوا علما بشكل مفصل في وقت سابق من هذا الأسبوع بإمكانية أن يصبح العمل العسكري ضروريا لحماية القوات الأمرية والمواطنين الأمريكيين في إيران.

وقال الزعيم الجمهوري: «تلقيتُ تحديثات من وزير الخارجية ماركو روبيو بعد ذلك، وسأبقى على تواصل وثيق مع الرئيس ووزارة الحرب مع استمرار هذه العملية".

وصباح اليوم السبت، بدأت إسرائيل والولايات المتحدة ضربات على إيران، تحت اسم "زئير الأسد"، فيما أعلن ترامب أن الولايات المتحدة أطلقت "عمليات قتالية واسعة النطاق" في إيران.

وقال ترامب في إعلانه للهجوم، إن بلاده ستقوم بـ"تدمير البرنامج الصاروخي الإيراني وتسوية صناعتهم الصاروخية بالأرض وإبادة أسطولهم البحري"، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وأعلنت إسرائيل حالة "طوارئ خاصة وفورية في جميع أنحاء البلاد".

من جهتها، توعدت إيران "برد قاس" على الضربات الأمريكية الإسرائيلية، وأطلقت بالفعل رشقات صاروخية تجاه إسرائيل وعدد من القواعد والمصالح الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط.