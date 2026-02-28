استنفار أمني بالعاصمة الألمانية استعدادا لمظاهرة «الحرية لإيران» وسط التصعيد بالشرق الأوسط

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حشدت شرطة برلين، مزيدا من قواتها في العاصمة الألمانية عقب التصعيد الأخير في الشرق الأوسط.

وأعلنت متحدثة باسم شرطة العاصمة الألمانية، اليوم السبت، تعبئة قوات كإجراء احترازي بالنظر إلى مظاهرة تتعلق بإيران من المقرر تنظيمها بعد ظهر اليوم في وسط برلين، وكذلك بالنظر إلى مجمل الوضع في المدينة.

وأضافت: "في ضوء التطورات الراهنة في الشرق الأوسط نراقب الوضع عن كثب ونتواصل بشكل وثيق مع الجهات الأمنية المختصة".

وكانت إسرائيل والولايات المتحدة، شنتا في وقت مبكر من صباح اليوم هجمات جوية وصاروخية منسقة استهدفت مواقع في إيران.

وأعلنت طهران، ردًا على ذلك، شن هجمات على عدة قواعد عسكرية أمريكية في منطقة الخليج.

وقالت المتحدثة باسم شرطة برلين: "الشرطة حاضرة ويقظة ومستعدة. وما زلنا نوفر الحماية بشكل خاص للمنشآت الحساسة"، مشيرة إلى أن من بين ذلك مؤسسات يهودية وإسرائيلية تتمتع بالفعل بمستوى عالٍ من الحماية الشرطية.

وأكدت أنه وفق المعطيات الحالية، لا يوجد خطر حاد يهدد لبرلين.

ومن المقرر تنظيم مظاهرة في وسط العاصمة الألمانية بعد ظهر اليوم تحت شعار "الحرية لإيران"، تنطلق من ساحة "بوتسدامر بلاتس" وصولًا إلى بوابة براندنبورج.

وجرى تسجيل مشاركة ثلاثة آلاف شخص، غير أن الشرطة تتوقع ارتفاع عدد المشاركين على خلفية الأحداث الراهنة.

ومن جهتها، قالت إيفا هوجل، وزيرة داخلية ولاية بريمن، في تصريحات لشبكة التحرير الألمانية "دويتشلاند آر إن دي" إن الأجهزة الأمنية في الولاية الواقعة شمالي ألمانيا تتابع الوضع الدولي عن كثب.

وأضافت الوزيرة المحلية المنتمية إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي:"نحن قادرون في أي وقت على التعاطي مع التطورات الجديدة وتكييف إجراءاتنا وفقًا لذلك".

واختتمت تصريحاتها قائلة إنه لا يتم الإدلاء بتصريحات علنية حول تدابير الحماية المحددة وذلك لأسباب أمنية.