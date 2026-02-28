أدان رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، الهجوم الأمريكي- الإسرائيلي، على إيران. كما انتقد على الجانب الآخر "تصرفات النظام الإيراني والحرس الثوري".

وقال، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع "إكس": "نرفض العمل العسكري الأحادي الجانب الذي تقوم به الولايات المتحدة وإسرائيل، والذي يمثل تصعيدًا ويساهم في خلق نظام دولي أكثر غموضًا وعدائية".

وأضاف: "كما نرفض تصرفات النظام الإيراني والحرس الثوري. ولا يمكننا أن نتحمل حربا أخرى طويلة ومدمرة في الشرق الأوسط".

وطالب رئيس وزراء إسبانيا، بوقف التصعيد الفوري والاحترام الكامل للقانون الدولي، متابعا: "لقد حان الوقت لاستئناف الحوار والتوصل إلى حل سياسي دائم للمنطقة".

Rechazamos la acción militar unilateral de EE.UU. e Israel, que supone una escalada y contribuye a un orden internacional más incierto y hostil.



Rechazamos igualmente las acciones del régimen iraní y de la Guardia Revolucionaria. No podemos permitirnos otra guerra prolongada y… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) February 28, 2026

بدأت إسرائيل والولايات المتحدة، صباح اليوم السبت، هجوما ضد إيران، استهدف العاصمة طهران ومدن أصفهان وقم وكرج وكرمانشا، فيما توعدت إيران "برد قاس" على العدوان، وأطلقت بالفعل رشقات صاروخية تجاه إسرائيل، كما قصفت قواعد عسكرية أمريكية في دول خليجية.