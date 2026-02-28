سفارة أمريكا بالقاهرة تحث مواطنيها على متابعة التطورات الإقليمية

دعت سفارة الولايات المتحدة في القاهرة المواطنين الأمريكيين إلى متابعة الأخبار عن كثب بشأن التطورات الإقليمية المرتبطة بالعمليات العسكرية في إيران، مؤكدة ضرورة توخي الحذر والبقاء على دراية بالمحيط في ظل التوترات الراهنة.

وأوضحت السفارة في بيان على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن البيئة الأمنية في المنطقة لا تزال معقدة وقابلة للتغير السريع نتيجة ارتفاع مستوى التوتر، مشيرة إلى أن إغلاقات للمجال الجوي سُجلت في دول مجاورة، فيما يظل المجال الجوي المصري مفتوحاً حتى الساعة 10:15 صباحاً بالتوقيت المحلي.

وأكدت أهمية استعداد المسافرين لتعديل خططهم في حال تأثر رحلاتهم الجوية، مع ضرورة التواصل مباشرة مع شركات الطيران للحصول على تفاصيل أي تغييرات محتملة.

ودعت السفارة، المواطنين الأمريكيين إلى التسجيل في برنامج المسافر الذكي التابع لوزارة الخارجية الأمريكية (STEP) لتلقي أحدث التحديثات، مؤكدة استمرار متابعة التطورات وتحديث إرشاداتها وفقاً لمستجدات الأوضاع.