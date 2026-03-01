أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن استهداف أكثر من 30 هدفا في مناطق غرب ووسط إيران.

وقال في بيان عبر منصة «X» : فجر الأحد: «تم استهداف أكثر من 30 هدفا حتى الآن، والضربة مستمرة في غرب ووسط إيران، بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي، وقاذفات الصواريخ، وأهداف النظام، ومراكز القيادة العسكرية».

واختتم: «الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل لإضعاف قدرات النظام الإيراني، حتى لا يعود قادرا على تهديد شعبنا».

وأعلن التلفزيون الإيراني، قبل قليل عن استشهاد المرشد الأعلى للثورة الإسلامية علي خامنئي.

وأفادت وكالة «فارس» للأنباء، بأن الحكومة الإيرانية قررت إعلان الحداد في شتى أنحاء إيران لمدة 40 يوما، كما أعلنت عن تعطيل العمل بقرار إقرار «7 أيام عطلة» حدادا على مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي.



