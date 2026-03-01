الأكثر قراءة
بداية من الغد.. شركة كوكاكولا مصر ترفع أسعار الكولا والشويبس بنسبة تصل إلى 45%
مصر للطيران تعلق رحلاتها إلى 13 مدينة عربية مؤقتا بسبب إغلاق مجالات جوية بدول الجوار
بعد إعلان ترامب مقتله.. حساب خامنئي ينشر تدوينة على منصة إكس
ألمانيا تأمر بسحب نحو 337 ألف سيارة بي إم دبليو من أنحاء العالم بسبب خطر اشتعالها
قالت الحكومة الإيرانية بعد مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في الحملة الأمريكية الإسرائيلية أن هذه "الجريمة الكبرى لن تمر أبدا دون رد".