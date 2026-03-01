 بعد مقتل خامنئي.. حكومة إيران: هذه الجريمة الكبرى لن تمر أبدا دون رد - بوابة الشروق
الأحد 1 مارس 2026 4:45 ص القاهرة
بعد مقتل خامنئي.. حكومة إيران: هذه الجريمة الكبرى لن تمر أبدا دون رد

د ب أ
نشر في: الأحد 1 مارس 2026 - 4:36 ص | آخر تحديث: الأحد 1 مارس 2026 - 4:36 ص

 قالت الحكومة الإيرانية بعد مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في الحملة الأمريكية الإسرائيلية أن هذه "الجريمة الكبرى لن تمر أبدا دون رد".


