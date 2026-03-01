أفادت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، السبت، بأن المرشد الأعلى علي خامنئي قُتل في مكتبه أثناء تأدية مهامه، وذلك خلال الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع داخل إيران صباح اليوم نفسه.

وذكرت الوكالة أن خامنئي كان "على رأس عمله" لحظة وقوع الهجوم الذي أدى إلى مقتله، دون أن تقدم تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الاستهداف أو الموقع الدقيق.

وفي أول رد فعل رسمي، تعهد الحرس الثوري الإيراني بالانتقام من المسئولين عن مقتل خامنئي، مؤكدا أن الرد سيكون "ساحقا وحاسما"، بحسب ما نقلته وسائل إعلام رسمية.

إعلان حداد عام لمدة 40 يوماً

من جهتها، أعلنت الحكومة الإيرانية الحداد العام في البلاد لمدة 40 يوما، إضافة إلى تعطيل الدوائر والمؤسسات الرسمية لمدة 7 أيام، عقب الإعلان الرسمي عن مقتل المرشد الأعلى في الغارات الأمريكية والإسرائيلية على إيران.

وقال المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، في بيان، إن "شهادة المرشد ستكون منطلقا لانتفاضة عظيمة ضد طغاة العالم".