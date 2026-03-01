تقارير عن احتفالات في طهران بعد سماع أنباء وفاة خامنئي

هتف سكان طهران فرحا بوفاة المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، وأطلق سائقو السيارات أبواقهم، وفقا لتقارير وردت من العاصمة الإيرانية في وقت متأخر من يوم السبت.

وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بمقتل خامنئي، فيما نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى قوله إنه تم العثور على جثة المرشد الإيراني. ولم يصدر حتى الآن تأكيد رسمي مستقل من السلطات الإيرانية بشأن هذه التقارير.

في المقابل، نقلت "رويترز" عن مصدرين إيرانيين أن خامنئي كان قد التقى، أمس السبت، بكل من علي شمخاني وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني في مكان آمن، وذلك قبل وقت قصير من بدء الضربات.

كما أفادت مصادر للوكالة بأن إسرائيل والولايات المتحدة حددتا توقيت هجومهما على إيران ليتزامن مع اجتماع عقده خامنئي مع كبار مساعديه.

وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يواصل استهداف منظومتي الصواريخ البالستية وأنظمة الدفاع الجوي الإيرانية. وقال في بيان إن قواته بدأت "موجة من الضربات الإضافية التي تستهدف منظومة الصواريخ البالستية وأنظمة الدفاع الجوي التابعة للنظام الإيراني".

من جانبه، قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، في مقابلة مع شبكة CBS News، إن الهجمات الإيرانية حتى الآن كانت "أقل مما كنا نظن، في الواقع. كنا نظن أنها ستكون ضعف ذلك"، مضيفاً أنه يتابع الوضع عن كثب نظراً لكونه "لا يزال متقلباً". ورداً على سؤال بشأن رغبته في رؤية أشخاص محددين يقودون إيران، قال ترامب: "نعم، أعتقد ذلك. هناك بعض المرشحين الجيدين".