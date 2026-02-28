إيران تعلن استهداف 14 قاعدة عسكرية أمريكية في المنطقة حتى الآن

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفاد مصدر عسكري إيراني، مساء اليوم الشبت، بتعرض 14 قاعدة عسكرية أمريكية في المنطقة للقصف حتى الآن.

وأضاف في تصريح لوكالة «تسنيم»: «تمتلك الولايات المتحدة أكثر من قاعدة عسكرية في بعض الدول، ولم تقتصر هجماتنا الصاروخية وهجمات الطائرات المسيّرة على قاعدة واحدة في كل دولة».

وقالت عدة دول خليجية إن أراضيها استهدفت بصواريخ إيرانية اليوم السبت بعد تعهد طهران بالرد على الضربات الأمريكية والإسرائيلية، مما أدى إلى اندلاع صراع في لمنطقة.

وأفادت وسائل الإعلام الرسمية في الإمارات بمقتل شخص في أبوظبي دون تقديم أي تفاصيل.

وقالت الكويت وقطر والإمارات والأردن، وهي دول التي تضم قواعد أمريكية، إنها اعترضت الصواريخ الإيرانية.

وذكر الحرس الثوري الإيراني في بيان: «تعرضت جميع الأراضي المحتلة والقواعد الأمريكية الإجرامية في المنطقة لضربات صاروخية إيرانية قوية. وستستمر هذه العملية بلا هوادة حتى يهزم العدو نهائيا».

وعلقت شركات طيران عالمية رحلاتها عبر الشرق الأوسط، وأظهرت خرائط الطيران خلو المجال الجوي فوق إيران.