وزير الخارجية العُماني يعرب عن أسفه إزاء العمليات العدائية الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعرب وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي اليوم السبت، عن "أسفه" بعد اندلاع الأعمال العدائية بين إسرائيل والولايات المتحدة وإيران.

وقال البوسعيدي "تم تقويض المفاوضات النشطة والجادة مجددا".

وتوسط وزير الخارجية الأسبوع الماضي في المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال في منشور عبر منصة إكس إن هذا التصعيد "لا يخدم مصالح الولايات المتحدة ولا قضية السلام العالمي".

وحث البوسعيدي الولايات المتحدة "على عدم الانخراط أكثر" في الحرب.

يشار إلى أن عُمان عضو بمجلس التعاون الخليجي بقيادة السعودية.

وأعلنت قطر والإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت، عن وقوع هجمات إيرانية على أراضيها بعد شن الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات على إيران.

وصباح السبت، بدأت إسرائيل والولايات المتحدة عدوانا متواصلا ضد إيران، استهدف العاصمة طهران ومدن أصفهان وقم وكرج وكرمانشا، فيما أعلنت إيران بدء هجوم انتقامي واسع النطاق بالصواريخ والطائرات المسيّرة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي ووسائل إعلام عبرية إن الهجوم استهدف عشرات الأهداف العسكرية، إضافة للقيادة الإيرانية وعلى رأسها المرشد علي خامنئي والرئيس مسعود بزشكيان.

وفي المقابل، ترد إيران بضرب أهداف إسرائيلية وقواعد عسكرية أمريكية في دول خليجية.