الجامعة العربية تدين الهجمات الإيرانية على دول عربية

أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأشد العبارات الاعتداءات والهجمات الإيرانية على كل من قطر والبحرين والكويت والإمارات والسعودية والأردن، معتبرة أن الإعتداءات بالصواريخ تمثل انتهاكاً صارخا لسيادة دول تنادي بالسلام وعملت من أجل تحقيق الإستقرار ولم تشارك في الحرب.

وأعربت الأمانة العامة في بيان عن التضامن الكامل مع الدول العربية في مواجهة تلك الإعتداءات، وتأييدها لأية إجراءات تتخذها من أجل الدفاع عن نفسها وتأمين شعوبها.

وشددت الأمانة العامة على أن الدول العربية اتخذت مواقف واضحة من الأزمة الإيرانية برفض العمل العسكري ضد طهران، وبذلت دول عربية جهودا هائلة من أجل الوساطة تجنبا للتصعيد الذي نشهده اليوم.

وحذرت الأمانة العامة من الخطورة الهائلة التي ينطوي عليها الموقف الحالي في المنطقة، وناشدت كافة الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي العمل من أجل خفض التصعيد في أسرع وقت، وتجنيب المنطقة ويلات اتساع دائرة عدم الاستقرار والعنف، والعودة إلى الحوار.