رويترز: مصدران يعتقدان مقتل وزير الدفاع وقائد الحرس الثوري في الهجمات على إيران

قال مصدران مطلعان على العمليات العسكرية الإسرائيلية على إيران ومصدر ثالث من المنطقة، لوكالة رويترز للأنباء، إن هناك اعتقاد بأن وزير الدفاع الإيراني أمير ناصر زادة وقائد الحرس الثوري محمد باكبور قتلا في الهجمات.

وصباح السبت، بدأت إسرائيل والولايات المتحدة هجوما متواصلا ضد إيران، استهدف العاصمة طهران ومدن أصفهان وقم وكرج وكرمانشا، فيما أعلنت إيران بدء هجوم انتقامي واسع النطاق بالصواريخ والطائرات بدون طيار.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي ووسائل إعلام عبرية إن الهجوم استهدف عشرات الأهداف العسكرية، إضافة للقيادة الإيرانية وعلى رأسها المرشد علي خامنئي والرئيس مسعود بزشكيان.

فيما تردّ إيران بضرب أهداف إسرائيلية وقواعد عسكرية أمريكية في دول عربية.

وشهدت 5 دول عربية هي قطر والبحرين والكويت والإمارات والأردن، تستضيف قواعد أمريكية، السبت، انفجارات واعتراضات لصواريخ، مع تواصل العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران.