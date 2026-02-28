ولي العهد السعودي يجري اتصالات هاتفية بقادة الإمارات والبحرين وقطر والكويت والأردن

أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، السبت، اتصالات هاتفية مع كل من رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وأمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وملك الأردن عبدالله الثاني، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وذكرت الوكالة أن ولي العهد أكد "تضامن المملكة الكامل ووقوفها إلى جانب دولهم الشقيقة، ووضع المملكة لكل إمكاناتها لمساندة أشقائها في كل ما يتخذونه من إجراءات تجاه الاعتداءات الإيرانية الغاشمة التي تعرضت لها دولهم اليوم والتي تقوض أمن واستقرار المنطقة".

وفي وقت سابق، أعربت السعودية في بيان، عن إدانتها واستنكارها لـ"الاعتداء الإيراني الغاشم والانتهاك السافر" لسيادة كل من الإمارات، والبحرين، وقطر، والكويت، والأردن.

وأكدت "تضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب الدول الشقيقة"، مشددة على وضع كافة إمكاناتها لمساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات.

وحذرت من "العواقب الوخيمة من استمرار انتهاك سيادة الدول ومبادئ القانون الدولي".

كما طالبت السعودية المجتمع الدولي بإدانة هذه الاعتداءات، واتخاذ الإجراءات الحازمة اللازمة لمواجهة الانتهاكات الإيرانية التي تمس أمن واستقرار المنطقة"