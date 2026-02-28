باكستان تشدد مراقبة مجالها الجوي بعد الغارة الجوية الإسرائيلية الأمريكية على إيران

في أعقاب ورود تقارير تفيد بشن إسرائيل وأمريكا غارات جوية مشتركة على إيران، أصدرت الحكومة الباكستانية تعليمات لسلطات الطيران بمراقبة المجال الجوي للبلاد عن كثب واتخاذ إجراءات احترازية.

وذكرت مصادر رسمية أن إدارة مراقبة الحركة الجوية حصلت على تعليمات بتشديد اليقظة، لاسيما في الممرات الجوية المتاخمة للمجال الجوي الإيراني والأفغاني. كما حصلت شركات الطيران الباكستانية على تعليمات بتجنب استخدام المجال الجوي الإيراني حتى إشعار آخر كإجراء احترازي، حسب صحيفة ذا نيشن الباكستانية اليوم السبت.

وتم صدور تلك التعليمات في أعقاب تقارير عن هجوم مفاجئ نفذته قوات إسرائيلية وأمريكية في وقت مبكر من صباح اليوم السبت، مما أدى إلى العديد من الانفجارات في طهران ومواقع أخرى.

وقالت السلطات الباكستانية إن تعزيز مراقبة المجال الجوي هو إجراء احترازي يهدف إلى ضمان سلامة عمليات الطيران المدني وسط تطورات سريعة في الوضع الأمني الإقليمي.

وشنت إسرائيل والولايات المتحدة هجمات اليوم السبت على إيران.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقطع فيديو نُشر على موقع "تروث سوشيال" أن الولايات المتحدة بدأت عمليات قتالية "واسعة النطاق" مضيفا : " إيران هي الدولة الأولى في العالم الراعية للإرهاب، ولا يمكن لهذا النظام الإيراني امتلاك سلاح نووي أبدًا".

وخاطب الرئيس الأمريكي إيران، والحرس الثوري الإيراني، قائلا: " ألقوا أسلحتكم و ستتمتعون بحصانة كاملة إذا فعلتم ذلك"، وحذر الشعب الإيراني: "ستسقط القنابل في كل مكان".

من جانبها، أطلقت إيران عدة صواريخ على إسرائيل وقواعد عسكرية في عدة بلدان خليجية.