الإطار التنسيقي الشيعي العراقي يحذر من استمرار العمليات العسكرية ضد إيران

حذر الإطار التنسيقي الشيعي، الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي، اليوم السبت، من أن استمرار العمليات العسكرية ضد إيران من شأنه أن يوسّع دائرة الصراع ويعرّض شعوب المنطقة لمخاطر غير محسوبة ويهدد السلم الإقليمي والدولي.

‏وذكر الإطار التنسيقي الشيعي، في بيان صحفي اليوم، أن "الإطار التنسيقي يتابع بقلق بالغ التطورات الخطيرة المتمثلة بالعدوان العسكري الذي شنّته الولايات المتحدة وإسرائيل ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وما يحمله هذا التصعيد من تداعيات جسيمة على أمن المنطقة واستقرارها ويمثل خرقا لكل القوانين الدولية".

‏وشدد البيان" إننا نعلن موقفاً مبدئياً ثابتاً برفض أي اعتداء عسكري وانتهاك لسيادة الدول ونؤكد أن منطق القوة لا يمكن أن يكون بديلاً عن القانون الدولي والحوار السياسي".

وذكر البيان أن "الحروب أثبتت أن نتائجها لا تفضي إلا إلى مزيد من الدمار والاضطراب، سواء على مستوى الأمن أو الاقتصاد أو الاستقرار المجتمعي كما نرفض رفضاً قاطعاً اي خرق للاجواء العراقية واستخدام سماء العراق أو أراضيه منطلقاً للهجمات".

ودعا إلى الوقف الفوري للعدوان، والعودة العاجلة إلى طاولة المفاوضات، واعتماد القنوات الدبلوماسية لمعالجة الخلافات وفقاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

‏كما دعا دول المنطقة إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية، والعمل على تجنيب الشعوب ويلات صراع جديد لن يخدم سوى الفوضى وعدم الاستقرار.