ضبط قائد سيارة «چيب» تحمل علم إسرائيل في كرداسة بعد إصابته عددا من المارة

ألقت قوات الأمن القبض على قائد سيارة «چيب» تحمل علم الاحتلال الإسرائيلي، بعد واقعة دهس عدد من المارة وإثارة الفوضى في منطقة كرداسة.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصورًا توثق الحادث، حيث أظهرت السيارة وهي تسير داخل المنطقة قبل أن تصدم عددًا من المواطنين، ما أثار حالة من الغضب والاستياء بين الأهالي.

وبحسب شهود عيان ومقاطع مصورة متداولة، تمكن الأهالي من محاصرة السائق وضبطه مبدئيًا، وإيقاف السيارة التي كانت تحمل علم إسرائيل، قبل وصول قوات الأمن إلى محل الواقعة.

وأفاد شهود عيان بأن قائد السيارة المضبوط أن اسمه أحمد عادل، ويعمل مهندسًا زراعيًا.