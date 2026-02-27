زهران ممداني يعرض على ترامب استثمارات بقطاع الإسكان في نيويورك

عمدة المدينة طرح فكرته على الرئيس الأمريكي بمانشيت على نسخة مقلدة لصحيفة

قدّم عمدة مدينة نيويورك، زهران ممداني، أمس ، إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نسخة مُقلدة من الصفحة الأولى لصحيفة "نيويورك ديلي نيوز"، لمناقشة استثمارات ضخمة جديدة في قطاع الإسكان بالمدينة.

ونشر ممداني على صفحاته في مواقع التواصل الاجتماعي صورة لاجتماعه مع ترامب في البيت الأبيض ضمنت الصفحات الأولى للصحيفة.

وتُعدّ هذه الخطوة تكتيكا مُصمّما لاستمالة ترمب، الذي يُدرك تماما التغطية الإعلامية التي يحظى بها، وإلى جانب كونه مُتابعاً نهماً للأخبار التلفزيونية، يُعرف عنه أيضاً شغفه بمتابعة الأخبار في صحف مدينة نيويورك المحلية، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

وجاء بالصفحة الأولى المُقلّدة لصحيفة "نيويورك ديلي نيوز": "ترامب للمدينة: لنبنِ"، في إشارةٍ ساخرة إلى غلاف عام صدر في عام 1975 وجاء فيه: "فورد للمدينة: انسَ الأمر"، عندما تعهّد الرئيس الأمريكي آنذاك جيرالد فورد باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد أي مساعدات مالية للمدينة.

وقالت آنا باهر، مديرة الاتصالات بمكتب ممداني، إنّ فريق عمدة نيويورك صمم صفحة أولى مُقلّدةً وعناوين رئيسيةً ليطّلع عليها ترامب، وليوضح له نوع ردود الفعل التي يُمكن أن تُثيرها استثمارات الإسكان الفيدرالية الجديدة.

وأضافت باهر أن ترامب كان "متحمسا للغاية لاقتراح ممداني"، الذي من شأنه أن يسمح ببناء 12 ألف وحدة سكنية جديدة بأسعار معقولة، وذلك من خلال تأمين أكثر من 21 مليار دولار من المنح الفيدرالية لبناء جسر فوق موقع ساحة السكك الحديد.

ويُقدّر مكتب رئيس البلدية أن المشروع قد يُوفر 30 ألف وظيفة، وسيكون أكبر استثمار في قطاع الإسكان والبنى التحتية منذ أكثر من 50 عاماً.

ورغم أن ترامب وصف ممداني مراراً بأنه "شيوعي" خلال حملته الانتخابية لمنصب رئيس بلدية مدينة نيويورك، إلا أن الرئيس بدا مُعجباً به بعد لقائهما الثنائي في البيت الأبيض خلال نوفمبر الماضي، وحافظ الرئيس الجمهوري والعمدة الديمقراطي على علاقة ودّية منذ لقائهما الأول في خريف العام الماضي.

وفي الاجتماع الذي عُقد أمس، والذي لم يُعلن عنه مسبقاً واستمر لمدة ساعة تقريباً، أثار ممداني أيضا قضية احتجاز إيلي أجاييفا، وهي طالبة من جامعة كولومبيا من أذربيجان، والتي اعتقلتها عناصر الهجرة الفيدرالية، إذ حثّ ممداني الرئيس على النظر في إطلاق سراحها.