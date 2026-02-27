زيلينسكي: نتوقع محادثات أمريكية روسية أوكرانية في أبوظبي مطلع مارس

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن الجولة الجديدة من المفاوضات الثلاثية بين الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا، الهادفة إلى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، قد تُعقد مطلع مارس المقبل في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وقال زيلينسكي في مقطع فيديو نشره عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، الخميس، إن الجهود مستمرة لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، مذكِّرا باجتماع وفدي الولايات المتحدة وأوكرانيا الخميس في مدينة جنيف السويسرية.

وأشار إلى أن الاستعدادات للمحادثات الثلاثية تتواصل بشكل مكثف.

وأضاف: "من المرجح أن يُعقد الاجتماع المقبل في أبوظبي، نتوقع أن يتم ذلك مطلع مارس".

وشدد على ضرورة عقد لقاء على مستوى القادة من أجل إنهاء الحرب.

وفي سياق متصل، أشار زيلينسكي إلى أن روسيا شنَّت ليل الخميس هجمات جوية واسعة استهدفت مناطق مختلفة من البلاد باستخدام مئات الطائرات المسيّرة وعشرات الصواريخ.

وذكر أن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية تمكنت من إسقاط أكثر من 30 صاروخا ومعظم المسيرات.

والخميس، بدأت الولايات المتحدة وأوكرانيا جولة محادثات جديدة في مدينة جنيف السويسرية ضمن إطار المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وعُقدت الجولتان الأولى والثانية من المفاوضات الثلاثية بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في أبو ظبي، يومي 23 و24 يناير الماضي، و4 و5 فبراير الجاري، بينما عُقدت الجولة الثالثة في جنيف يومي 17-18 فبراير الجاري.

ولم يتم التوصل إلى اتفاق في آخر جولة من المفاوضات، حيث وصف فلاديمير ميدينسكي، مستشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المحادثات بأنها "صعبة لكنها تركز على العمل"، فيما وصفها سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني رستم عمروف بأنها "مكثفة وشاملة".

ومنذ 24 فبراير 2022 تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا تشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شئونها.