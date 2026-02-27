

أظهر استطلاع للرأي أُجري في الولايات المتحدة أن 57% من المشاركين يدعمون إقامة دولة فلسطينية مستقلة، في مؤشر يعكس تحولات لافتة في اتجاهات الرأي العام.

وبحسب أحدث استطلاع صادر عن شركة الأبحاث الأمريكية «جالوب»، سُجل تغير ملحوظ في مواقف الأمريكيين تجاه إسرائيل وفلسطين مقارنة بالسنوات الماضية.

وأفاد 65% من الديمقراطيين بتعاطفهم مع فلسطين، مقابل 17% مع إسرائيل، دون تغير يُذكر في مواقف هذه الشريحة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وفي المقابل، أشار 70% من الجمهوريين إلى تعاطف أكبر مع إسرائيل مقابل 13% مع فلسطين، مع تراجع التعاطف مع إسرائيل داخل هذه الفئة بمقدار 10 نقاط مقارنة بعام 2024، ليسجل أدنى مستوى له منذ عام 2004.

أما المستقلون، فكانوا العامل الأبرز في التحول هذا العام، إذ عبّر 41% منهم عن تعاطفهم مع فلسطين مقابل 30% مع إسرائيل، بعدما كانت النسب في السنوات الماضية تميل لصالح إسرائيل بواقع 42% مقابل 34% لفلسطين.