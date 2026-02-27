باكستان: غارات جوية استهدفت 22 موقعا عسكريا في أفغانستان

قال المتحدث باسم الجيش الباكستاني، أحمد شريف تشودري، اليوم الجمعة، إن غارات جوية باكستانية استهدفت 22 موقعا عسكريا في أفغانستان، وذلك عقب اشتباكات عنيفة بين البلدين الجارين الواقعين في جنوب آسيا اندلعت خلال الليل.

وأوضح تشودري للصحفيين، أن 12 جنديا باكستانيا على الأقل قُتلوا، بالإضافة إلى 274 من مسئولي ومسلحي حركة طالبان، منذ مساء أمس الخميس، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم حركة طالبان الأفغانية ذبيح الله مجاهد، إن بلاده تريد حل أحدث موجة من نزاعها مع باكستان من خلال الحوار، وسط احتدام القتال بين الجارتين هذا الأسبوع.

وقال مسئولون في إسلام أباد وكابول، اليوم الجمعة، إن باكستان شنت غارات جوية على المدن الأفغانية الرئيسية خلال الليل، في تصعيد للاشتباكات الحدودية بين الدولتين المستمرة منذ شهور.

وذكر المسئولون أن الضربات الجوية والبرية، التي استهدفت مواقع عسكرية ومقرات ومستودعات ذخيرة تابعة لحركة طالبان في قطاعات متعددة على الحدود، جاءت بعد أن شنت أفغانستان هجوما على قوات الحدود الباكستانية.