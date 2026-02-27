وكالة الطاقة الذرية تكشف حجم المخزون الإيراني الحالي من اليورانيوم المخصب

أرسلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الجمعة، تقريرين فصليين عن إيران إلى الدول الأعضاء.

وأوضح أحد التقريرين أن الوكالة لم تتمكن حتى الآن من الوصول إلى أي من منشآت تخصيب اليورانيوم الأربع التي أعلنتها إيران، بحسب شبكة الشرق السعودية.

وأشارت إلى أن إيران لم تقدم أي تقرير إلى الوكالة بشأن حالة منشآتها النووية التي تعرضت للهجوم والمواد النووية المرتبطة بها.

وذكر التقرير أنه حتى 13 يونيو، لا يزال مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60% يُقدر بنحو 440.9 كيلوجرام.

وقالت الوكالة إنه ليس بوسعها تقديم أي معلومات عن الحجم الحالي أو مكان وجود مخزون إيران من اليورانيوم المخصب أو ما إذا كانت قد أوقفت جميع عمليات التخصيب.

وأفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن عدم قدرتها على التحقق من مخزون إيران من اليورانيوم المخصب يثير مخاوف بشأن انتشاره.