حبس المتهمة بقتل خطيبة شقيق زوجها في بورسعيد 4 أيام على ذمة التحقيق

قررت نيابة بورسعيد حبس سيدة تُدعى «د» لمدة أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، لاتهامها بقتل خطيبة شقيق زوجها، «فاطمة. ي. خ»، المعروفة إعلاميًا بـ«فتاة بورسعيد»، داخل شقة تحت التشطيب بمنطقة الكاب.

وكانت نيابة جنوب بورسعيد قد أجرت معاينة تصويرية لتمثيل الجريمة، حيث أرشدت المتهمة — وهي زوجة شقيق خطيب المجني عليها — عن كيفية ارتكاب الواقعة. واعترفت خلال التحقيقات بأنها قامت بخنق المجني عليها باستخدام إيشارب كانت ترتديه، إثر مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات تتعلق بشقة الزوجية، بعدما عرض زوج المتهمة الانتقال إلى شقة أصغر وترك الشقة الأكبر للعروسين.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي ضباط وحدة مباحث قسم شرطة حي الجنوب بلاغًا يفيد بالعثور على جثة فتاة داخل شقة سكنية تحت التشطيب بمنزل أسرة خطيبها، ويدعى «م»، في ظروف غامضة.

وتبين من التحريات أن المجني عليها كانت قد توجهت برفقة والدتها إلى منزل أسرة خطيبها بإحدى القرى التابعة لحي الجنوب لتناول إفطار رمضان، ونظرًا لتأخر الوقت بقيتا حتى اليوم التالي، وفي الصباح، عثرت الأم على جثة ابنتها داخل الشقة التي كان يجري تجهيزها للزواج بالطابق الثاني من المنزل.

وكشفت التحقيقات، المدعومة بتحريات المباحث، عن نشوب مشادة كلامية بين المتهمة والمجني عليها، التي كانت تُعد «سلفتها المستقبلية»، تطورت إلى اعتداء، حيث دفعتها المتهمة بعنف ما أفقدها الوعي، ثم أجهزت عليها خنقًا.

وأشار تقرير الطب الشرعي إلى أن الوفاة نتجت عن إسفكسيا الخنق، مع وجود سحجات وعلامات حول العنق.

تم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة، فيما تواصل النيابة العامة مباشرة التحقيقات لكشف ملابسات الحادث.