قررت نيابة مينا البصل في الإسكندرية، حبس "أ.ب"، مقيم بكوم الملح، منطقة المفروزة، 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل نجل خالته "ح.ال"، إثر نشوب خلافات شخصية بينهما.

وتلقت النيابة العامة تحريات المباحث الجنائية، وأقوال شهود العيان، وتفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة، ومدها بالتقرير الطبي الخاص بمناظرة جثمان الضحية، والتصريح بتسليمه لأسرته لمواراته الثرى.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة مينا البصل يفيد بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة، حول بلاغ من الأهالي، بشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء، بين شخصين، وأنهى واحدًا منهما حياة الأخر.

وبانتقال الشرطة، إلى موقع البلاغ برفقة سيارة الإسعاف، تبين من المعاينة والفحص المبدئي، وجود جثة شخص مسجى على الأرض غارق في الدماء متأثرًا بإصابته جراء التعدي عليه بعنف.

تم نقل الجثة إلى المشرحة، والتحفظ على أداة الجريمة، وتحرر محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.