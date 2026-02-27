أمطار متوسطة ورياح نشطة تضرب غرب الإسكندرية

شهدت منطقة القباري، غرب محافظة الإسكندرية، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت أمطار متوسطة على مناطق متفرقة، فيما غطت السحب الممطرة سماء المدينة، بالتزامن مع نشاط ملحوظ للرياح المثيرة للرمال والأتربة.

وكان المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، قد وجّه برفع درجة الاستعداد القصوى في جميع الأحياء والجهات التنفيذية المعنية، في ضوء توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية التي تشير إلى استمرار فرص سقوط أمطار متوسطة، قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا، يصاحبها نشاط للرياح على فترات متقطعة.

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء والأجهزة الميدانية بمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار، مع التأكيد على التواجد المستمر في الشوارع والميادين، وضمان تحقيق السيولة المرورية بكافة المحاور الحيوية، بالتنسيق الكامل مع شركة الصرف الصحي.

كما شدد على غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بضرورة المتابعة اللحظية لتطورات الموقف، ورصد أي تداعيات قد تنتج عن نشاط الرياح أو كثافة الأمطار، مع سرعة التدخل الفوري للتعامل مع أي طارئ، حفاظًا على سلامة المواطنين وحماية ممتلكاتهم.