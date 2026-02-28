مصدر مقرب من مكتب خامنئي ينفي اغتيال المرشد الإيراني: قائد الثورة يقود الميدان بثبات

كذب مسئول إيراني مقرب من آية الله علي خامنئي التقارير الإسرائيلية التي زعمت اغتيال المرشد الإيراني خلال التصعيد الراهن.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن مصدر مقرب من مكتب خامنئي: "أستطيع أن أقول لكم بثقة إن قائد الثورة يقود الميدان بثبات وبحزم".

في حين زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال إفي دوفرين، اغتيال عدد من القادة الإيرانيين خلال الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران بينهم قائد الحرس الثوري ووزير الدفاع.

وقال المتحدث العسكري الإسرائيلي، في مؤتمر صحفي، مساء السبت، إنه تم استهداف مقر يضم عددا من القادة الإيرانيين بينهم علي شمخاني مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي لشئون الأمن.

ولفت إلى أن العملية تمكنت من اغتيال علي شمخاني، وكذلك رئيس مكتب المرشد، مشيرًا إلى الطائرات الجوية نفذت الطلعة الجوية الأكبر في تاريخ إسرائيل، وألقت 500 قنبلة على إيران.

وصباح السبت، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ، شن ما قال إنها عملية قتالية كبرى ومستمرة ضد إيران، مؤكدًا أن إيران لا يمكنها أبداً امتلاك سلاح نووي.

من جانبه، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل والولايات المتحدة أطلقتا عملية ضد إيران لإزالة ما وصفه بـ«التهديد الوجودي»، داعياً الإيرانيين إلى الوقوف في وجه حكومتهم.

وباتت القواعد العسكرية الأمريكية في دول الخليج، تحت نيران الصواريخ الإيرانية، التي أطلقتها طهران ردا على الهجوم الأمريكي الإسرائيلية.

ولاحقًا أعلنت عدة دول خليجية إغلاقاً مؤقتاً للأجواء، واعتراض صواريخ على أراضيها.