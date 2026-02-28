تجدد الهجمات الصاروخية الإيرانية في الدوحة وسط اعتراضات جوية كثيفة

تجددت الهجمات الصاروخية الإيرانية في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن ما تقول طهران إنها تستهدف أهدافًا أمريكية.

وأظهرت مشاهد بثتها قناة الجزيرة، على الهواء مباشرة، عمليات اعتراضات لعدد كبير من الصواريخ الإيرانية، دون أنباء عما إذا كان خلف الأمر سقوطًا مباشرًا لصواريخ أو خسائر بشرية.

وفي وقت سابق من اليوم، كشف مصدر مسئول مطلع لوكالة رويترز، أن دولة قطر استُهدفت حتى الآن بواسطة 44 صاروخا و8 طائرات مسيرة خلال الهجمات الإيرانية اليوم.

وأفاد المسئول المطلع في تصريح للوكالة، دون الكشف عن هويته، بتضرر رادار إنذار مبكر في شمال قطر جراء هجوم إيراني.

وصباح السبت، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ، شن ما قال إنها عملية قتالية كبرى ومستمرة ضد إيران، مؤكدًا أن إيران لا يمكنها أبداً امتلاك سلاح نووي.

من جانبه، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل والولايات المتحدة أطلقتا عملية ضد إيران لإزالة ما وصفه بـ«التهديد الوجودي»، داعياً الإيرانيين إلى الوقوف في وجه حكومتهم.

وباتت القواعد العسكرية الأمريكية في دول الخليج، تحت نيران الصواريخ الإيرانية، التي أطلقتها طهران ردا على الهجوم الأمريكي الإسرائيلية.

ولاحقًا أعلنت عدة دول خليجية إغلاقاً مؤقتاً للأجواء، واعتراض صواريخ على أراضيها.