سقط صاروخ إيراني بشكل مباشر في إحدى مناطق تل أبيب، ما أسفر عن إصابة ستة إسرائيليين على الأقل، بحسب هيئة البث الإسرائيلية.

وانتشرت مقاطع مصورة، توثق حجم الدمار الناجم عن الهجوم الصاروخي الإيراني ضمن التصعيد العسكري الراهن.

تل ابيب







لحظة سقوط صاروخ إيراني بشكل مباشر في تل أبيب عقب فشل المنظومة الدفاعية الإسرائيلية في اعتراضه

وسبق الانفجار، سماع دوي صفارات الإنذار في جميع مناطق وسط إسرائيل، فيما سبق أن حذر جيش الاحتلال من أن المنظومة الدفاعية لا يمكنها اعتراض جميع الصواريخ التي يتم إطلاقها.

وصباح السبت، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ، شن ما قال إنها عملية قتالية كبرى ومستمرة ضد إيران، مؤكدًا أن إيران لا يمكنها أبداً امتلاك سلاح نووي.

من جانبه، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل والولايات المتحدة أطلقتا عملية ضد إيران لإزالة ما وصفه بـ«التهديد الوجودي»، داعياً الإيرانيين إلى الوقوف في وجه حكومتهم.

وباتت القواعد العسكرية الأمريكية في دول الخليج، تحت نيران الصواريخ الإيرانية، التي أطلقتها طهران ردا على الهجوم الأمريكي الإسرائيلية.

ولاحقًا أعلنت عدة دول خليجية إغلاقاً مؤقتاً للأجواء، واعتراض صواريخ على أراضيها.