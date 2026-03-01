قطر تحذر إيران من تداعيات خطيرة على علاقاتهما الثنائية

استدعت وزارة الخارجية القطرية، اليوم، سفير إيران لدى الدوحة علي صالح آبادي.

وعبرت الخارجية القطرية، عن احتجاجها الشديد واستيائها البالغ ورفضها القاطع لاستهداف أراضي دولة قطر، الذي يُشكّل انتهاكاً سافراً لسيادتها، وتهديداً لأمنها، وخرقاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكد الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية، للسفير الإيراني، أن تكرار هذا الاستهداف يُعد تصرفاً طائشاً وغير مسؤول، ويتنافى تماماً مع مبدأ حسن الجوار والعلاقات بين البلدين.

وأشارت إلى أن استمرار مثل هذه التصرفات غير المسؤولة سيؤدي حتماً إلى تداعيات خطيرة على العلاقات الثنائية، لا سيما وأن دولة قطر عملت بجد في دعم الحلول الدبلوماسية لخفض التصعيد.

كما أكد أن استهداف أراضي دولة قطر أدى إلى ترويع المدنيين وإلحاق أضرار بالمناطق السكنية، مشددا على ضرورة العودة فوراً للحوار والمسارات الدبلوماسية لحل الخلافات وإيقاف العمليات العسكرية التي تُشكل تهديداً مباشراً للأمن والسلم في المنطقة.

الخارجية تستدعي السفير الإيراني وتعبر عن احتجاجها الشديد واستيائها البالغ ورفضها القاطع لاستهداف أراضي قطر



الدوحة | 28 فبراير 2026



استدعت وزارة الخارجية، اليوم، سعادة السيد علي صالح آبادي، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الدولة، حيثُ عبرت عن احتجاجها الشديد واستيائها… pic.twitter.com/zp1ne1WJhk — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) February 28, 2026

وفي وقت سابق من اليوم، كشف مصدر مسئول مطلع لوكالة رويترز، أن دولة قطر استُهدفت حتى الآن بواسطة 44 صاروخا و8 طائرات مسيرة خلال الهجمات الإيرانية اليوم.

وأفاد المسئول المطلع في تصريح للوكالة، دون الكشف عن هويته، بتضرر رادار إنذار مبكر في شمال قطر جراء هجوم إيراني.

وصباح السبت، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ، شن ما قال إنها عملية قتالية كبرى ومستمرة ضد إيران، مؤكدًا أن إيران لا يمكنها أبداً امتلاك سلاح نووي.

من جانبه، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل والولايات المتحدة أطلقتا عملية ضد إيران لإزالة ما وصفه بـ«التهديد الوجودي»، داعياً الإيرانيين إلى الوقوف في وجه حكومتهم.

وباتت القواعد العسكرية الأمريكية في دول الخليج، تحت نيران الصواريخ الإيرانية، التي أطلقتها طهران ردا على الهجوم الأمريكي الإسرائيلية.

ولاحقًا أعلنت عدة دول خليجية إغلاقاً مؤقتاً للأجواء، واعتراض صواريخ على أراضيها.