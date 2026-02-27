مستقبل وطن يطلق حملة «إفطار مسافر» بمحطة مصر في الإسكندرية

أطلقت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الإسكندرية حملة «إفطار مسافر»، حيث تم تجهيز وجبات ساخنة وتوزيعها على الصائمين من المارة والمسافرين داخل محطة قطار الإسكندرية «محطة مصر»، بالتعاون مع أمانة العمل الجماهيري.

وقال الدكتور سعيد عبدالعزيز، أمين الحزب في الإسكندرية، إن الحملة تأتي في إطار الدور المجتمعي للحزب خلال شهر رمضان، لدعم المواطنين من خلال توفير وجبات إفطار ساخنة للصائمين أثناء السفر، بما يسهم في تخفيف مشقة الطريق عنهم وتمكينهم من الإفطار في موعده.

وأوضح حسن خاطر، أمين التنظيم، أن أمانة الإسكندرية مستمرة في إطلاق مبادراتها المتنوعة على مدار الشهر الكريم، دعمًا للمواطنين وتخفيفًا للأعباء عنهم، مشيدًا بجهود أمانتي العمل الجماهيري والشباب في تنظيم الفعالية.

وقال النائب محمد حمزة، عضو مجلس الشيوخ وأمين العمل الجماهيري، إن الحملة تأتي في إطار تعزيز الدور المجتمعي والخدمي، حيث جرى توزيع وجبات ساخنة على الركاب داخل القطارات بمحطة مصر، مؤكدًا أن العمل المجتمعي يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الحزب خلال شهر رمضان.

وأشار محمد جويلي، أمين الشباب، إلى أن مثل هذه المبادرات تعكس السياسة العامة التي ينتهجها الحزب لدعم مؤسسات الدولة المصرية، من خلال التواجد الميداني وتنظيم الفعاليات التي تستهدف تلبية احتياجات المواطنين.

ووفقًا لبيان صحفي صادر عن الحزب اليوم الجمعة، أعرب عدد من المسافرين عن تقديرهم للمبادرة، مؤكدين أن مثل هذه الجهود تعكس روح التكافل والتراحم التي يتميز بها أهالي الإسكندرية، وتشير إلى أهمية تعزيز المشاركة المجتمعية والتواصل المباشر مع المواطنين.