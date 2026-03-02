وزير الدفاع الإسرائيلي: نمهد الطريق لإسقاط النظام الإيراني

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن بلاده تعمل للقضاء على البنى التحتية التابعة للنظام الإيراني، من أجل إتاحة إسقاطه من قبل الشعب.

جاء ذلك خلال اجتماع أجراه اليوم الاثنين، في قاعدة القوات الجوية لتقييم الأوضاع، وذلك بحضور نائب رئيس الأركان، وقائد القوات الجوية، ورئيس الاستخبارات العسكرية، وعدد آخر من المسئولين.

وبحسب البيان الصادر عن الوزارة، ثمن كاتس، جهود القوات الجوية في التعامل مع التهديدات الإيرانية وتحييدها؛ سواء عن طريق التصدي للهجمات على إسرائيل، أو إلحاق الضرر بجميع البنية التحتية للنظام الإيراني.

وأشار إلى أن «التكامل مع الشريك الأمريكي غير مسبوق»، قائلًا إن «أفضل قوتين جويتين في العالم تعملان معًا - ومع قوات أخرى - وتحققان نتائج استثنائية»، بحسب تعبيره.

ودعا القادة إلى تركيز الجهود على الهدف الرئيسي للحرب وهو ضرب إيران، والقضاء على حزب الله في لبنان.

وأضاف: «سنحرص بالتأكيد على أن يدفع حزب الله ثمنًا باهظًا لإطلاقه النار على إسرائيل.. لن نعود إلى القواعد التي كانت سائدة قبل 7 أكتوبر، ولن نسمح بتبادل إطلاق النار».

وتوعد حزب الله بـ«ضربة قوية»، منوهًا أن «الأمين العام للحزب نعيم قاسم، سيكتشف أن مصير كل من يسلك درب المرشد الإيراني علي خامنئي، سيكون في قاع الجحيم»، وفق وصفه.

وبعد مقتل الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي يوم السبت، لا يزال عدد من كبار المسئولين الأمريكيين متشككين في أن العملية العسكرية الأمريكية والإسرائيلية ضد الجمهورية الإسلامية ستؤدي إلى تغيير النظام في المدى القريب.

وقبل وبعد بدء الهجوم، أشار مسئولون أمريكيون، بمن فيهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى أن الإطاحة بنظام الحكم القمعي في البلاد كان أحد أهداف الولايات المتحدة العديدة، بالإضافة إلى شل برنامجي الصواريخ الباليستية والنووية الإيرانية.

وقال ترامب أمس الأحد في مقطع مصور نشره على موقع تروث سوشيال: «أدعو جميع الوطنيين الإيرانيين الذين يتوقون إلى الحرية إلى اغتنام هذه اللحظة ... واستعادة بلدكم».

لكن ثلاثة مسئولين أمريكيين مطلعين على المخابرات الأمريكية، قالوا إن هناك شكوكا جدية في قدرة المعارضة الإيرانية المنهكة على الإطاحة بنظام الحكم الديني القائم منذ عام 1979.

ولم يستبعد أي من المسئولين الذين استشارتهم «رويترز» تماما إمكانية سقوط الحكومة الإيرانية، التي تعاني في الوقت الراهن من خسائر كبيرة في كوادرها الرئيسية جراء الغارات الجوية الأمريكية والإسرائيلية المستمرة، وتواجه شعبية متدنية للغاية في أعقاب جولة من القمع العنيف على نحو غير معتاد للاحتجاجات في يناير.

لكنهم قالوا إن هذا الأمر بعيد عن أن يكون محتملا أو حتى مرجحا في المدى القريب.