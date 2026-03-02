أعلن الهلال الأحمر الإيراني، مقتل ما لا يقل عن 555 شخصا نتيجة للهجمات الإسرائيلية - الأمريكية، حسبما ذكرت وكالة فارس الإيرانية للأنباء.

وقال الهلال الأحمر، في بيان، إنه تم نشر أكثر من 100 ألف من عمال الإغاثة وأن أكثر من 130 منطقة تضررت بسبب الحرب.

وقد هاجمت إسرائيل والولايات المتحدة مئات الأهداف في أنحاء إيران منذ أمس الأول السبت، بما في ذلك مواقع إطلاق صواريخ ومنشآت ذات صلة بالبرنامج النووي الإيراني ومقر عسكري وأفراد بارزين بالقيادة السياسية.

تعرضت العاصمة طهران لقصف عنيف أمس الأحد، كما قٌتل المرشد الأعلى على خامنئي أمس الأول السبت.

وقالت قوات الحرس الثوري، اليوم الاثنين، إنها أطلقت الموجة العاشرة من الصواريخ نحو إسرائيل منذ بدء الحرب. وأضافت أنه تم استخدام صواريخ خرمشهر 4 المتقدمة.

واتهم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيران بتعمد استهداف مواقع مدنية في هجماته.

وقال المتحدث العسكري نداف شوشاني، إن إسرائيل تلقت معلومات استخباراتية تشير إلى أن إيران تستهدف" بصورة ممنهجة" المباني السكنية من أجل نشر الذعر والتأثير على الرأي العام، واصفا ذلك بأنه جزء من " استراتيجية إيرانية".

من ناحية أخرى، تؤكد إيران، أن هجماتها تستهدف منشآت تابعة للجيش الإسرائيلي أو الحكومة.