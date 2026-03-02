العراق يؤكد التزامه بمنع التصعيد وعدم استخدام أراضيه في أي صراع

ترأس رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، اجتماعاً استثنائياً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، جرت خلاله مناقشة مجمل الأوضاع في البلاد، في ظل مستجدات الأحداث والتصعيد الأمني الخطير الذي تشهده المنطقة.

وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للسوداني، جدد القائد العام للقوات المسلحة العراقية أوامره إلى الأجهزة الأمنية بالتصدي، ومواجهة أي عمل من شأنه زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد، وعدم السماح لأي جهة أو أي طرف بالقيام بعمليات تؤدي إلى زج العراق في الصراعات القائمة.

وشدد المجلس أن الدولة - في الوقت الذي تكفل فيه حرية التعبير وحق التجمع السلمي وحماية حقوق المواطنين باعتبارها حقوقاً أساسية مضمونة بموجب القانون والدستور العراقي، وفي إطار القوانين الوطنية النافذة - فإنها تشدد على التزام الحكومة العراقية بعدم السماح باستهداف البعثات الدبلوماسية أو المساس بالمنشآت الحيوية.

وأشار إلى أن القوات الأمنية ستواصل الاضطلاع بدورها وواجباتها في حماية المواطنين والبعثات والممتلكات الخاصة والعامة، وتطبيق القوانين الوطنية بما ينسجم مع الالتزامات الدولية.

وأكد المجلس أن «العراق سيبقى ملتزماً بمنع التصعيد، وضمان عدم استخدام أراضيه لأي صراعات خارجية أو داخلية، والحفاظ على الاستقرار للمواطنين والمنطقة»، قائلًا إن قرار الأمن الوطني والسلام والتحركات العسكرية، هو مسئولية الدولة حصرياً بمؤسساتها الدستورية.

وبحث المجلس المخاطر الاقتصادية المحتملة الناجمة عن استمرار العمليات العسكرية واتساع نطاقها في المنطقة، إذ جرت استضافة وزير النفط وزير الكهرباء وكالةً، ووزير التجارة، وقدما عرضا شاملا حول واقع إنتاج الوقود والطاقة، وما يرتبط بالأمن الغذائي، كما جرى بحث الإجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة تطورات الأحداث وتداعياتها على العراق ودول المنطقة والعالم.