البيت الأبيض: لا خطط لنشر قوات برية أمريكية في إيران حاليا

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، يوم الأربعاء إن نشر قوات برية أمريكية في إيران غير مُخطط له في الوقت الراهن.

وأضافت ليفيت في مؤتمر صحفي: "إنهم ليسوا جزءا من الخطة لهذه العملية في الوقت الحالي".

وتابعت: "لكنني بالتأكيد لن أستبعد أي خيار عسكري نيابة عن رئيس الولايات المتحدة أو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو بحكمة لا يفعل ذلك لنفسه أيضا".

وقالت: "أعلم أن كثيرا من القادة في الماضي كانوا يفضلون رفع بعض الخيارات عن الطاولة دون فهم كامل لكيف يمكن أن تتطور الأمور. لذلك، مرة أخرى، هذا ليس جزءا من الخطة الحالية، لكنني لن أزيل خيارا مطروحا أمام الرئيس".

وتشن الولايات المتحدة بالتعاون مع إسرائيل غارات جوية منذ السبت الماضي على آلاف الأهداف داخل إيران. ووفقا للإدارة الأمريكية، تهدف هذه الهجمات إلى تدمير قدرات إيران الصاروخية والطائرات المسيرة، إضافة إلى بنيتها التحتية العسكرية.