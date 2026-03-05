 الأسهم الآسيوية ترتفع مقتفية أثر وول ستريت - بوابة الشروق
الخميس 5 مارس 2026 6:26 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على التبرع بأعضائك بعد الوفاة؟

النتـائـج تصويت

الأسهم الآسيوية ترتفع مقتفية أثر وول ستريت

د ب أ
نشر في: الخميس 5 مارس 2026 - 5:30 ص | آخر تحديث: الخميس 5 مارس 2026 - 5:30 ص

حققت الأسهم الآسيوية ارتفاعات كبيرة بعد انتعاش وول ستريت، حيث قفز المؤشر القياسي لكوريا الجنوبية بنسبة 12% وارتفع مؤشر نيكي 225 الياباني بنسبة 4ر4%.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك