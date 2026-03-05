الأسهم الآسيوية ترتفع مقتفية أثر وول ستريت

الأكثر قراءة
حققت الأسهم الآسيوية ارتفاعات كبيرة بعد انتعاش وول ستريت، حيث قفز المؤشر القياسي لكوريا الجنوبية بنسبة 12% وارتفع مؤشر نيكي 225 الياباني بنسبة 4ر4%.