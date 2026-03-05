 تحطم طائرة صغيرة فوق منزلين في فينيكس وإصابة 3 أشخاص بجروح طفيفة - بوابة الشروق
الخميس 5 مارس 2026 6:25 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على التبرع بأعضائك بعد الوفاة؟

النتـائـج تصويت

تحطم طائرة صغيرة فوق منزلين في فينيكس وإصابة 3 أشخاص بجروح طفيفة

د ب أ
نشر في: الخميس 5 مارس 2026 - 5:35 ص | آخر تحديث: الخميس 5 مارس 2026 - 5:35 ص

اصطدمت طائرة صغيرة بمنزلين في مدينة فينيكس الأمريكية يوم الأربعاء قبل أن تسقط عموديا على مقدمتها في فناء خلفي، ما أدى إلى إصابة الشخصين اللذين كانا على متنها ورجل داخل أحد المنزلين، بحسب السلطات.

وقالت السلطات إن أحد جناحي طائرة "بايبر بي 28"، تمزق واستقر على سطح أول منزل تضرر، ثم هبطت الطائرة بجوار مسبح الفناء الخلفي للمنزل الثاني.

وأوضح المتحدث باسم إدارة إطفاء فينيكس، الكابتن تود كيلر، أن طالب طيران ومدربه أُصيبا بجروح وحروق طفيفة ونقلا إلى المستشفى مع الرجل الموجود في المنزل، وفقا لما نقلته محطات تلفزيون محلية في فينيكس.

وكانت الطائرة متجهة إلى مطار دير فالي القريب عندما تحطمت.

وتحقق إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية في الحادث.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك