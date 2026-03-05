تحطم طائرة صغيرة فوق منزلين في فينيكس وإصابة 3 أشخاص بجروح طفيفة

اصطدمت طائرة صغيرة بمنزلين في مدينة فينيكس الأمريكية يوم الأربعاء قبل أن تسقط عموديا على مقدمتها في فناء خلفي، ما أدى إلى إصابة الشخصين اللذين كانا على متنها ورجل داخل أحد المنزلين، بحسب السلطات.

وقالت السلطات إن أحد جناحي طائرة "بايبر بي 28"، تمزق واستقر على سطح أول منزل تضرر، ثم هبطت الطائرة بجوار مسبح الفناء الخلفي للمنزل الثاني.

وأوضح المتحدث باسم إدارة إطفاء فينيكس، الكابتن تود كيلر، أن طالب طيران ومدربه أُصيبا بجروح وحروق طفيفة ونقلا إلى المستشفى مع الرجل الموجود في المنزل، وفقا لما نقلته محطات تلفزيون محلية في فينيكس.

وكانت الطائرة متجهة إلى مطار دير فالي القريب عندما تحطمت.

وتحقق إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية في الحادث.