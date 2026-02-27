قالت قناة "المملكة" الأردنية، الخميس، إن الحكومة أعدت خطة بديلة عن اتفاقية شراء المياه الإضافية من إسرائيل، بهدف ضمان استدامة الأمن المائي للمملكة بعيدا عن أي ضغوط أو متغيرات خارجية.

ونقلت القناة عن مصدر أردني مسئول (لم تسمه) أن "الحكومة أعدت خطة بديلة عن اتفاقية شراء المياه الإضافية من إسرائيل (50 مليون متر مكعب سنويا)".

وأوضح أن الحكومة بدأت بإعداد هذه الخطة بتوجيه من رئيس الوزراء جعفر حسان، العام الماضي، وقبل انتهاء الاتفاقية لضمان استدامة الأمن المائي الأردني.

وانتهت اتفاقية المياه بين الأردن وإسرائيل قبل نحو 3 أشهر ولم تجدد بعد، وفق القناة التي قالت إنها تعتبر جزءا مهما من التعاون في مجال المياه بين الأردن وإسرائيل.

وبموجب اتفاقية "وادي عربة" للسلام الموقعة بين الجانبين عام 1994، تزوّد إسرائيل الأردن بـ50 مليون متر مكعب سنويا من مياه بحيرة طبريا، يتم نقلها عبر قناة الملك عبد الله إلى المملكة، مقابل سنت واحد (الدولار= 100 سنت) لكل متر مكعب.

وأكد المصدر أن "المصلحة الوطنية هي التي ستحدد خيارات وأولويات الأردن في هذا الشأن والإجراءات المستقبلية".

وأوضح أنه يجري حاليا استكمال الخطوات الأخيرة لتوقيع الغلق المالي لمشروع "الناقل الوطني للمياه" مع الهيئات الدولية والمحلية.

وقال إنه "من المتوقع توقيعه قبل نهاية الشهر المقبل ليبدأ تنفيذه هذا العام، وسيزود المملكة بـ300 مليون متر مكعب من مياه الشرب سنويا، لتغطية احتياجاتها والعجز المائي خلال العقد المقبل".

ويهدف مشروع "الناقل الوطني" إلى تحلية مياه البحر الأحمر من مدينة العقبة (جنوب)، ونقلها إلى محافظات المملكة شمالا، بكميات تتراوح بين 250 و300 مليون متر مكعب، وبتكلفة تصل لمليار دولار في مرحلته الأولى.

وتقدّر الكلفة الإجمالية للمشروع بنحو 4.2 مليار دولار، وسبق وأعلن الأردن توفير 1.7 مليار دولار منها، ضمن السعي لتوفير بدائل للحصول على المياه من إسرائيل.

كما سبق أن تحدث إعلام عبري أن تل أبيب تدرس "عدم تمديد" اتفاقية المياه؛ بسبب موقف عمّان الرافض للحرب على غزة، على لسان مسؤولين كبار.

وفي نوفمبر 2023، قررت عمّان سحب سفيرها من تل أبيب، كما رفضت عودة سفير إسرائيل إلى الأردن، في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وفي 8 أكتوبر 2023، شنت إسرائيل حرب إبادة بدعم أمريكي على قطاع غزة، واستمرت عامين، استشهد خلالها أكثر من 72 ألف فلسطيني وأصابت أكثر من 171 ألف آخرين.