المبعوث الأمريكي الخاص توم باراك يجري مباحثات في بغداد لاستكمال الاستحقاقات الدستورية

اجتمع رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، القاضي فائق زيدان، اليوم الجمعة، بالمبعوث الأمريكي الخاص توم باراك.

وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى في العراق أن الجانبين بحثا "دور القضاء العراقي في جهود إكمال بقية الاستحقاقات الدستورية خلال المرحلة القادمة".

وتشهد العملية السياسية، عقب الانتخابات البرلمانية التي جرت في العراق أواخر العام الماضي، انسداداً سياسياً بسبب عدم توافق الكتل الكردستانية على تسمية مرشح لرئاسة الجمهورية، فيما تصر أطراف سياسية أخرى على عدم تمرير مرشح الإطار التنسيقي الشيعي - صاحب الأغلبية في البرلمان العراقي - نوري المالكي لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وأبرز المعارضين قوى وتيارات بارزة داخل الإطار التنسيقي نفسه.

وتسبب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفض ترشيح نوري المالكي لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة بفتح الأبواب لانضمام قوى سنية وكردية لدعم هذا القرار، مما وسع من دائرة الانسداد السياسي.

وبحسب مصادر عراقية، سوف يلتقي المبعوث الأمريكي المرشح نوري المالكي اليوم الجمعة، بعد أن كان أجرى طوال الأسبوع الماضي اجتماعات مع قيادات سنية وشيعية وكردية للبحث عن مخرج لإنهاء حالة الانسداد السياسي، وتسريع استكمال تسمية منصبي رئاسة الجمهورية والحكومة العراقية.