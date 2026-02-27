وقّعت الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، أمس الخميس، عقد إنتاج مشترك مع قناة MBC مصر، في خطوة جديدة تعكس آفاق الشراكة الإعلامية بين الجانبين، وتعزز مسارات التعاون الهادفة إلى تقديم محتوى نوعي يواكب تطلعات الجمهور المصري.

ويستهدف الاتفاق، الذي جاء برعاية المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة، إنتاج باقة متكاملة من برامج المنوعات والبرامج الرياضية، إلى جانب عدد من الأعمال الدرامية، تُعرض عبر شاشة «MBC مصر»، بما يدعم خريطتها البرامجية، ويرتقي بجودة وتنوع المحتوى، ويعزز حضور الإنتاجات المشتركة في السوق الإعلامية المصرية.

وقد تم توقيع العقد بحضور نخبة من الفنانين والمنتجين وصُنّاع الدراما، حيث وقّع من جانب الهيئة المهندس فيصل بن سعيد بافرط، الرئيس التنفيذي للهيئة، فيما مثّل القناة محمد عبدالمتعال، مدير عام قنوات MBC مصر وشمال إفريقيا.

وأكد الطرفان أن هذه الشراكة تمثل امتدادًا للتعاون المثمر بين الجانبين، وتمهد لإطلاق مشروعات إعلامية كبرى خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي هذا التعاون في إطار رؤية مشتركة تستهدف إنتاج محتوى احترافي بمعايير عالية، يسهم في خدمة المشاهد المصري، ويرتقي بالتجربة الإعلامية، ويعكس توجهات الجانبين نحو تطوير قطاع الإنتاج التلفزيوني وتعزيز التكامل الإعلامي على مستوى المنطقة.

ويُعد هذا التوقيع جزءًا من برنامج الزيارة الرسمية التي يقوم بها المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ إلى جمهورية مصر العربية، والتي بدأت الثلاثاء الماضي وتستمر لعدة أيام، حيث تضمنت عقد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع كبار المسؤولين لبحث سبل تطوير التعاون وتعزيز الشراكات في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم توجهات الجانبين ويدعم مجالات التكامل بينهما.