أحمد عبد الحميد: بحب السقا وموافق أضرب منه بدلًا من العوضي

أكد الفنان أحمد عبد الحميد تفضيله تجسيد شخصية «سبرتو» التي قدمها الراحل مصطفى متولي في فيلم «شمس الزناتي»، على شخصية «جعيدي»، معربًا عن رغبته في أن يكون ممثلًا صاعدًا يسعى لإثبات موهبته، بدلًا من أن يكون «موديل إعلانات» يمتلك أموالًا طائلة دون رصيد فني.

وخلال فقرة الأسئلة السريعة ببرنامج «أسرار» مع الإعلامية أميرة بدر، المذاع عبر قناة النهار، اختار عبد الحميد تلقي «علقة» من الفنان أحمد السقا بدلًا من أحمد العوضي في حال تقديم عمل أكشن، مبررًا ذلك بحبه الشديد للسقا ومعرفته الشخصية به.

كما أبدى رغبته في تقديم دور «مدمن كُلة» أمام أحمد عز، مفضلًا ذلك على تقديم دور «حرامي غسيل» مع كريم عبد العزيز، نظرًا لطبيعة الدور نفسه.

وأعلن أحمد عبد الحميد انتماءه للنادي الأهلي، مفضلًا اللاعب إمام عاشور على شيكابالا، كما اختار متابعة الراقصة «بدارة» عبر مواقع التواصل الاجتماعي.