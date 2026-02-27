سفارة الإمارات بإسرائيل تستضيف إفطارًا رمضانيًّا بحضور رئيس دولة الاحتلال

استضافة سفارة الإمارات في إسرائيل، إفطارًا رمضانيًّا للعام الرابع، بحضور رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ، ووزير الخارجية جدعون ساعر.

ونشرت السفارة عبر حسابها بمنصة إكس، مساء الجمعة، صورًا من الفعالية وقالت: «في أجواء رمضانية تعكس قيم الرحمة والتسامح، استضافت سفارة دولة الإمارات في إسرائيل الإفطار الرابع بحضور رئيس إسرائيل ووزير الخارجية، ورئيس الكنيست، إلى جانب قيادات وطنية، ومشايخ الطوائف، ومشايخ النقب، ورؤساء البلديات، وممثلين عن مختلف مكونات المجتمع».

وأضاف: «يجسد هذا اللقاء رؤية استراتيجية راسخة تقوم على ترسيخ السلام، وتعزيز الثقة، وبناء شراكات مستدامة تخدم استقرار وازدهار منطقتنا».

وتابعت: «الرسالة واضحة: السلام ليس خيارًا تكتيكياً عابراً، بل التزام استراتيجي طويل الأمد، يهدف إلى تحويل التحديات إلى فرص، وتعزيز التعاون من أجل مستقبل أكثر أمنًا وازدهارًا لأجيالنا القادمة».



