قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لم يتخذ بعد قرارًا بشأن توجيه ضربة عسكرية ضد إيران، مؤكدًا في الوقت ذاته رغبته في التوصل إلى اتفاق دبلوماسي مع طهران بدلًا من اللجوء إلى الخيار العسكري.

وجاءت تصريحات ترامب في ظل جولة محادثات تُعقد في جنيف بشأن الملف الإيراني، حيث أشارت تقارير إلى أن بعض مستشاري البيت الأبيض غادروا المفاوضات دون تحقيق نتائج ملموسة.

وفي سياق التطورات المرتبطة بحالة التوتر، دعت الصين وكندا مواطنيهما إلى مغادرة إيران فورًا، بينما نصحت فرنسا وبريطانيا رعاياهما بتجنب السفر إلى إسرائيل في الوقت الراهن، في ظل الظروف الأمنية المتوترة، بحسب وكالة «معا» الفلسطينية.

من جانبه، أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن التعليمات الموجهة للجمهور لم تتغير، مشيرًا إلى أن الجيش في حالة تأهب وجاهزية كاملة للدفاع عن المدنيين إذا اقتضى الأمر.

وتأتي هذه المستجدات في وقت تسعى فيه الإدارة الأمريكية إلى تحقيق توازن بين الضغوط العسكرية والمسار الدبلوماسي، وسط تقديرات بأن قرار تنفيذ أي ضربة أو التوصل إلى اتفاق مع إيران لا يزال قيد الدراسة ويتطلب مزيدًا من المشاورات والتنسيق الدولي.