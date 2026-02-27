 وزير خارجية غانا: مقتل 55 شخصا على الأقل أثناء القتال إلى جانب روسيا في أوكرانيا - بوابة الشروق
الجمعة 27 فبراير 2026 9:39 م القاهرة
وزير خارجية غانا: مقتل 55 شخصا على الأقل أثناء القتال إلى جانب روسيا في أوكرانيا

أكرا (غانا) - (أ ب)
نشر في: الجمعة 27 فبراير 2026 - 8:23 م | آخر تحديث: الجمعة 27 فبراير 2026 - 8:23 م

أعلن وزير خارجية غانا، اليوم الجمعة، أن ما لا يقل عن 55 من مواطني بلاده لقوا حتفهم أثناء قتالهم إلى جانب القوات الروسية في أوكرانيا، في حصيلة تُعد من الأعلى بين دول أفريقية يقاتل مواطنوها في الحرب.

وقال وزير الشئون الخارجية، صامويل أوكودزيتو أبلاكوا، نقلاً عن مسئولين أوكرانيين، إن 272 غانياً جرى استدراجهم إلى القتال منذ عام 2022، ووقع منهم اثنان في الأسر خلال المعارك.

وأوضح أبلاكوا، الذي يقوم حالياً بزيارة إلى أوكرانيا: "كشفت السلطات الأوكرانية، بناءً على ما جمعته من معلومات استخباراتية موثوقة، أنها وثقت وجود 1780 أفريقياً من 36 دولة تم استدراجهم بواسطة شبكات اتجار إجرامية للانضمام إلى الحرب ضد أوكرانيا".

وتنضم غانا بذلك إلى قائمة متزايدة من الدول الأفريقية التي أعربت عن قلقها إزاء انخراط مواطنيها في الحرب، حيث جرى تجنيد الكثيرين منهم عبر استراتيجيات مشبوهة، مثل الوعود بوظائف ذات رواتب مجزية أو الحصول على تدريب مهني.


